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Суспільство та люди

Жінки-медики більше не зможуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані, — рішення Кабміну

16:08 21 травня 2024
Кабмін

В Україні, де триває загальна мобілізація, уряд виключив норму, за якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня № 563.

Отже, жінки-медики тепер не можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані.

Раніше ця норма передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

При цьому чинними лишаються норми, за якими керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним ТЦК про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) ТЦК.

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Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабмін значно скоротив термін дії висновку ВЛК щодо придатності до служби в армії.

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