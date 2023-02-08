«У школі мене ображали однокласники, а потім я переглянув фільм „Кікбоксер“ з Ван Даммом»: про унікальний рекорд України, який встановив 21-річний українець

Богдан Степанюк (псевдонім BOSTAN MONEY) встановив національний рекорд України «Найбільша кількість віджимань від підлоги на одній руці за 30 секунд». Йому це вдалось зробити 50 разів, випередивши попереднього переможця — Євгена Пилипенка з Чернігівської області — на 15 разів. Ще з підліткового віку хлопець вмів проявляти характер і ставити собі амбітні цілі. Віджимання на одній руці на швидкість — технічно складна вправа, важливо було не втратити фізичну форму. І спортсмен наполегливо тренувався… Рекорд України під час війни — це ще одна нагода довести, що українці — найсильніша нація і нас не зламати. Спортсмен присвятив рекорд нашим захисникам, кожен з яких є героєм.

— Десь у сьомому класі мене почали ображати однокласники, але так як ріс без батька, не вистачало впевненості у собі та можливості захиститись, — розповів «ФАКТАМ» Богдан Степанюк. — Наприклад, мене називали «дебіл» чи ще якось там, я мовчки стояв і не знав, що відповісти. Мене це так морально дістало, що навіть не хотів ходити у школу… Та якось мені на очі трапився фільм «Кікбоксер», де головну роль зіграв Жан-Клод Ван Дамм. У фіналі він перемагає своїх опонентів та його починають поважати. Й мені теж захотілось цієї поваги. Тому я й пішов у секцію з хортингу — це, грубо кажучи, бої без правил. Чесно, протягом року я був найгіршим вихованцем групи, в мене майже нічого не виходило. Але через два роки став одним з найкращих спортсменів у залі. Я був на рівні із набагато старшими, які мали досвід і здобутки.

— В чому ж феномен?

— Хотів довести, що кращий за всіх. Не тільки у спортзалі, а й в житті. Купив боксерську грушу та повісив на дереві коло дому, часто займався з нею. Віджимався від підлоги, від турніка. Просто так. Бо цікаво було. І у 16 років на змаганнях переміг всіх суперників у залі. Після чого тренер з боксу запросив мене на чемпіонат Київської області. Там мені трапився професійний спортсмен, я ж не мав таких досягнень. Тоді програв за очками, але інші хлопці підходили й казали, що вражені моїми вміннями. В мене не було зовсім страху… Я просто йшов на опонента й робив свою справу. Потім таки переміг на чемпіонаті Київської області по боях без правил. Але треба було скинути чотири кілограми, я тренувався у світшоті, термобілизні, сидів на дієті. Пам'ятаю, як тренер, коли ми їхали на змагання, в кожного запитав, в якому раунді здобудемо перемогу. Всі відповіли, що у першому. Але із тих восьми спортсменів тільки мені це вдалося. Я нокатував суперника приблизно за 24 секунди. Неймовірно собою пишався. В якийсь момент вирішив, що обов’язково маю увійти в історію України, що, власне, і сталося… Та шлях був тернистим.

У 18 років зі спортом довелось зав’язати, бо потрібно було заробляти на життя. Працював вантажником, тоді оператором в залі ігрових автоматів, після того — на підприємстві із виробництва дерев'яних карт. Так заробив на навчання у школі барберів — чоловічих перукарів. Діставав кожного майстра, аби навчитись. Зрештою, спрацювало. Нині я працюю у досить популярному барбершопі Frisor в Києві. Від своєї роботи отримую неабияке задоволення.

Богдан заробив на навчання у школі барберів — чоловічих перукарів. Тепер працює в популярному барбершопі у столиці

— Як у вас виникла ідея встановити цей фізично важкий рекорд?

— Якось натрапив на відео, на якому Брюс Лі віджимається на двох пальцях однієї руки. Вирішив і собі спробувати. Нічого не вийшло, навіть стояти на двох пальцях не зміг. Віджався на одній руці — вийшло три рази. Потім щодня почав збільшувати кількість і так дійшов до 20 разів. Знадобилось для цього чотири місяці. Насправді це вийде в кожного, просто головне — робити це постійно. Ззовні я худий, але пощастило з генами — маю досить жилаві м'язи.

Коли ввів у пошуку «рекорд з віджимання на одній руці», знайшов такий: хлопець виконав за 30 секунд 35 разів вісім років тому. І я загорівся побити рекорд. Подумав: буде круто, коли вийде. Написав своєму тренеру Михайлу Лакею, який залюбки погодився мені допомогти, за що я йому неймовірно вдячний. Кожні вихідні протягом трьох місяців з Києва, де мешкаю нині, їздив тренуватись на сім ранку в Ірпінь. Спочатку розминка, потім віджимався максимально швидко на одній руці. Наприклад, десять разів. А завершував максимально повільно теж стільки. Це у певній мірі загартовувало мене, давало енергію та силу. Планував зробити 40 разів, а під час встановлення рекорду віджимався стільки, скільки міг. Не зважав на підрахунок. В останній момент зрозумів, що перестаю відчувати ліву руку, на яку опирався. Зупинився. В результаті вийшло 50 разів! Для мене ця цифра була космічною.

"Під час встановлення рекорду віджимався стільки, скільки міг. Не зважав на підрахунок", - розповів Богдан

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— Знаю, що для вас принципово було встановити цей рекорд саме в Ірпені, хоча були пропозиції зробити це в Києві. Чому?

— Я виїхав зі свого міста 12 березня, знаю, що там відбувалось. Місто мужньо обороняли представники територіальної оборони — люди, яких знаю особисто. Й робили це з гвинтівками, зі звичайними шоломами, бронежилетами, які легко пробивають кулі. Я вважаю, що саме Ірпінь врятував Київ від рашистів, і це зробили наші героїчні люди. Цей рекорд теж для них. Я, звичайний хлопець, не професійний спортсмен, зумів досягнути своєї цілі, й вони весною 2022 року змогли захистити місто та столицю від ворога. Це суть мого рекорду, ось, що я хотів ним показати.

— А на лівій руці змогли б так віджатися?

— Ні, можу лише пару разів. Все просто, я правша. Та якщо багато тренуватись, то й на лівій зміг би. Як і кожна людина. Головне — бажання, терпіння, не здаватись. До речі, я вже готуюсь до другого рекорду, він буде подібним, але більш масштабним! Підготовка займе до року, проте впевнений: все вийде.

— Чи дотримуєтесь правильного харчування для підтримки відмінної фізичної форми?

— Близько року зовсім не вживаю солодкого, п'ю каву та чай без цукру, не додаю сіль у страви. Після пробудження п’ю воду. Купую вітаміни за порадами дідуся. Наприклад, риб'ячий жир, завдяки чому шкіра сяє, волосся блискуче, гарно працює шлунок. Після 20:00 їм виключно салати — із капустою, морквою, зеленню, яблуками. Зараз я важу 55 кілограмів при зрості 173 сантиметри. Хоча оточуючі кажуть, що на вигляд 65 кілограмів, тобто в мене досить спортивна тілобудова. Спорт, здоровий спосіб життя та генетика — це й весь секрет.

Богдан Степанюк: "Здоровий спосіб життя та генетика - це й весь мій секрет"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з рашистами загинув майстер спорту з пауерліфтингу, багаторазовий призер чемпіонату України зі стронгмена сумчанин Андрій Дмитрієв.

Фото надав Богдан Степанюк

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