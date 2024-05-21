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Росіяни завдали бомбового удару по Золочеву на Харківщині: у місті великі руйнування (фото, відео)

17:59 21 травня 2024
Пожежа

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 21 травня ворог завдав ударів щонайменше чотирма КАБами по Золочівській громаді Харківської області. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

«Зруйнований місцевий ринок, де виникла пожежа торговельних павільйонів, пошкоджені дитячий садочок, школа, п'ять двоповерхових багатоквартирних будинків, а також приватні домоволодіння. На цю хвилину — без постраждалих», — повідомив він.

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За словами Синєгубова, після обстрілів по Черкаській Лозовій, селам Куп’янщини та населеним пунктам Чугуївського району на стаціонарному лікуванні в медзакладах перебуває 22 людини.

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«Зокрема в лікарні знаходиться 15 пацієнтів, які були доставлені після обстрілів бази відпочинку: 4 перебуває в реанімації у важкому стані, 11 — у відділеннях терапії, нейрохірургії, хірургії. Їхній стан середньої тяжкості. Ще 7 людей були доставлені до медзакладу 19 травня внаслідок ворожих обстрілів. Стан поранених — середньої тяжкості. Також у лікарні на стаціонарі знаходиться 4 евакуйованих із травмами, які отримали напередодні», — розповів він.

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Як писали «ФАКТИ», російська армія 17 травня атакувала Харків керованими авіабомбами. Є загиблі та поранені.

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