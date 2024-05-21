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Внаслідок удару ЗСУ по «академії внутрішніх справ» у Луганську поранено командувача військ Південного військового округу рф, — ЗМІ (фото, відео)

18:31 21 травня 2024
Вибух

Україна продовжує завдавати ударів по окупантах. Внаслідок ракетного удару по так званій «Луганській академії внутрішніх справ», нанесеного 20 травня, отримав поранення російський генерал-полковник Геннадій Анашкін. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

«В будівлі на момент удару проводилась нарада високопоставлених офіцерів, а сама академія використовувалась окупантами як командний пункт угруповання військ „Юг“. Внаслідок удару загинуло 13 орків, ще 26 було поранено. В числі поранених також командуючий військами південного військового округу генерал-полковник Анашкін», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в окупованому Донецьку ракетним ударом знищено кафе, де окупанти збиралися відзначати 10-річчя терористичного угрупування «ДНР».

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