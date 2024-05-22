СБУ оголосила про підозру ексменеджеру гурту Quest Pistols: кликав окупантів в Київ і Харків

Служба безпеки повідомила про підозру продюсеру та музиканту Юрію Бардашу, який ще на початку повномасштабного вторгнення втік до країни-окупанта, де розпочав регулярну публікацію антиукраїнських дописів на сторінках власного Телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів.

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Як повідомили у спецслужбі, серед іншого він закликає до захоплення армією путіна Києва та Харкова.

Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів кремля на відеохостингу YouTube.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Довідково: Бардаш народився в Алчевську. Серед іншого є продюсером, хореографом та російськомовним співаком. Також відомий як засновник продюсерського центру «Кружева м'юзик» (Kruzheva Music), серед проектів якого «Quest Pistols», «Quest Pistols Show», «Грибы», «Нервы», Wellboy, Луна та ін.

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Нагадаємо, що раніше співачка Оля Полякова жорстко пройшлася по російських колегах, яких до війни вважала своїми друзями.



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