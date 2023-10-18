«Вивозила гроші в трусах»: Полякова зізналася, як виїжджала за кордон після початку повномасштабного вторгнення

Співачка Оля Полякова, яку розкритикували за виступ на скандальному весіллі колишнього прокурора у Львові, розповіла про перші дня повномасштабного вторгнення та про те, як їй вдалося вивезти гроші.

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В інтерв'ю Дмитру Гордону вона поділилася, що разом з родиною була у своїй квартирі в Києві, в самому центрі міста, на Банковій. Полякова з чоловіком вирішили, що залишатися в квартирі небезпечно, тому вирушили спочатку на дачу в Бориспільському районі. Але й там, через «певні нюанси розташування» теж було страшно, в будинку не було укриття. Тож усі рушили на захід країни, де пробули кілька тижнів.

«Я дуже добре пам'ятаю перший день повномасштабного вторгнення, тому що все стало на „стоп“. У мене в цей день були зйомки, багато задіяно людей. Коли стало відомо про початок повномасштабного вторгнення, ніхто нікому не дзвонив, просто все в одну мить відмінилося. Це був шок. Ніхто не знав що робити. У мене не було тривожної валізи, тому що я не вірила. Був страх, розпач, особливо, коли двоє дітей. Ми вирішили поїхати за Захід України, а звідти вже закордон», — розповіла Полякова.

Вона зупинилася у Франції, у подруги Ніки Білоцерковської. Співачка зізнається, що змогла вивезти близько 30 тисяч доларів.

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«Я не знала, коли пройшло кілька місяців з початку повномасштабного вторгнення, чи колись буду заробляти гроші. Чи ці гроші, що я вивезла в трусах маленьку пачку… Я виїжджала з дітьми, вивозити можна було лише 10 тисяч доларів. Решту сховала в труси. Це був не мільйон доларів. Думала, а ці гроші 25−30 тисяч, наскільки мені їх вистачить. У мене було два спортивні костюми і все, навіть гребінця для волосся не було. Я не розуміла, що на нас чекає далі, і я досі залишаюся в цьому стані. Авжеж, зараз вже багато роботи, яка пов'язана не тільки з концертною діяльністю, а й з благодійною. Але ми не можемо планувати більше ніж на тиждень», — розповіла Оля.

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Також вона емоційно висловилася про російських колег, яких до війни вважала своїми друзями.

«До російських артистів ставлюся як до сміття. Вони навіть не біосміття, нелюди. Люди, які потрапляють в те середовище і не дай Бог дивляться телевізор, навіть найсвідоміші потрапляють під пропаганду. Коли в 2014 році почалася війна і окупували Крим та частину Донбасу, моя мам проживала у Москві. Вона нормальна, прекрасна, розумна людина. Але вона мені іноді по телефону казала речі, через які ми починали сваритися, навіть не спілкувалися певний час. Потім вирішили, що будемо оминати ці теми. І тільки, коли вона почала більше їздити в Україну і розуміти, що насправді коїться. І ще я попросила її вимкнути телевізор. Після цього у нас з мамою проблеми зникли і вона зараз не просто все розуміє, вона у березні минулого року виїхала з Москви, хоча жила там більше 20 років. І це її особиста драма», — сказала Полякова.

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Вона не засуджує тих українських артистів, які виїхали за кордон та не поверталися в Україну певний час. Зокрема, йшлося про Потапа. Оля не виключає, що йому могли погрожувати.

«Я Льоші (Олексій Потапенко) казала при особистій зустрічі, що він великий, сильний чоловік та артист, Заслужений! І люди йому не вибачили, що він довго був за кордоном. Хоча у Олексія з перших днів війни був найінформативніший блог в інстаграм. Це було дуже круто, а потім щось сталося, і в мене є підозра, що його налякали. Деяким артистам дзвонили Тіматі з Кадировим і погрожували, як вони вміють: смертю, вбивством рідних, казали „знайдемо у будь-якій точці світу і поріжемо на міха“. Особисто знаю двох артистів, яким дзвонили, не буду називати імена, але ці артисти не злякалися і продовжили робити свою роботу, а деякі замовчали. Я абсолютно впевнена, що у будь-якої людини є право на страх. Люди різні і у них різне почуття самозбереження», — поділилися співачка.

Нещодавно Оля Полякова поділилася рідкісним сімейним фото з чоловіком та доньками.

Також вона представила символічний драматичний кліп «У твоїх обіймах» про українських жінок.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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