На тлі жорстоких ракетних ударів по Україні втікач Бардаш похизувався російським паспортом

Продюсер Юрій Бардаш, який втік з України на початку російського вторгнення до Москви, отримав громадянство країни-агресора. Цинічно те, що російським паспортом він похизувався на тлі жорстоких ракетних ударів по Україні, під час яких загинули мирні мешканці.

Бардаш похизувався документом на тлі російського прапора та портрета терориста путіна. Юрій, який збирався змінити ім’я на Георгій, опублікував фото на своїй сторінці в Telegram.

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«Я дістаю із широких штанин…», — так він підписав світлину і додав, що пишається документом.

«Після двох років життя в Москві я щасливий отримати російський паспорт. Під час зачитування присяги грав гімн, що для мене було особливо приємно, адже я народився в Радянському Союзі, наступницею якого стала росія», — написав зрадник.

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Нагадаємо, ще до початку російського вторгнення Бардаш відкрито висловлював проросійські погляди. Сам він родом з Алчевська Луганської області, довгий час проживав у Києві. Був продюсером гуртів Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» та співака Wellboy.

Також «ФАКТИ» писали про те, що співачка родом з рф Юлія Юріна, яка понад 12 років живе та працює в Україні, не може отримати український паспорт.

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