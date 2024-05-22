Відомий гравець ринку приватної охорони — Група компаній SHERIFF — стала об'єктом атаки з боку майже всіх силових структур та жовтих ЗМІ. З високою ймовірністю атака на компанію є злочинною змовою, у якій беруть участь чинний народний депутат, власник охоронного бізнесу-монополіста, а також кілька колишніх чиновників. Їх усіх поєднує минуле у правоохоронних структурах. Про це засновник та член Advisory Board холдингу охоронних підприємств SHERIFF Дмитро Стрижов розповів в інтерв'ю «Телеграфу».

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«Черговим об'єктом атаки на бізнес стала група компаній SHERIFF, засновником якої я є. Усі знають, що наша група компаній спеціалізується на послугах приватної охорони та є одним з лідерів ринку.

Атака на наше підприємство відбулася після того, як ми спробували через Prozzoro вийти на ринок охорони державних підприємств, які традиційно контролюються охоронними фірмами, наближеними до колишніх співробітників поліції та інших силових структур", — сказав Стрижов у своєму інтерв'ю.

За його словами, логіка нападників поєднувала атаку через ЗМІ з діями правоохоронців.

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«28 лютого 2024 року вийшла серія замовних матеріалів у «жовтих» ЗМІ, які посилалися на «розслідування» ГО «Національна Когорта», — вважає Стрижов.

Він стверджує, що ГО нібито контролює колишній поліцейський та власник двох охоронних фірм Сергій Владико.

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Майже одночасно з «розслідуванням», стверджує Стрижов, народний депутат Микола Галушко направив десятки звернень до різних правоохоронних структур.

«Вже наступного дня, 29 лютого, проти ПП „ШЕРИФ-ЗАХИСТ“ відкрили перше впровадження, згодом було відкрито ще 4 — ДБР, нацполіцією та БЕБ у трьох містах — Чернівцях, Хмельницькому та Києві», — сказав він в інтерв'ю «Телеграфу» .

Така скоординована атака, на думку фундатора охоронної компанії Дмитра Стрижова, пояснюється зв'язками залучених сторін.

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«Вся сукупність дій проти SHERIFF свідчить про перевірені методи з 90-х, які так любили за часів президента Януковича та його покоління «силовиків», — зазначив Стрижов.

За його словами, SHERIFF разом із юристами та правоохоронцями встановлює відповідальних за виконання цього «наїзда» на бізнес.

«Ми наголошуємо, що готові надавати будь-яку інформацію, яка може зацікавити медіа та яка може бути надана без порушення таємниці слідства. Для нас важливо не просто захиститись від цих варварських дій, а й покарати всіх, хто не розуміє, як будувати відносини бізнесу з державою цивілізовано», — додав бізнесмен.

Раніше повідомлялося, що «Винниківська тютюнова фабрика» стикається з постійними перевірками та свавіллям з боку силовиків.

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