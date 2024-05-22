«Винниківська тютюнова фабрика» планує вийти на 8,5 млрд податків, але силовики мусять розблокувати підприємство

«Винниківська тютюнова фабрика» прагне до активної роботи, нарощування виробництва та збільшення сплати податків до бюджету України. Однак на шляху до цих цілей фабрика стикається з постійними перевірками та свавіллям з боку контрольних органів, повідомляє пресслужба компанії.

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«Ці перешкоди значно ускладнюють роботу підприємства та заважають йому реалізувати свій потенціал. З одного боку, „Винниківська тютюнова фабрика“ є сумлінним платником податків та робить значний внесок в економіку України. У 2023 році фабрика сплатила до держбюджету понад 7 млрд гривень податків та зборів. У 2024 році планувала вийти на 8,5 млрд, але через постійні перевірки та блокування роботи це стає вже не можливим», — йдеться у повідомленні.

З іншого боку, кажуть у компанії, дії контрольних органів створюють штучні бар'єри для розвитку фабрики та загрожують її подальшому існуванню.

«Підприємство вже майже 4 місяці заблоковано постійними перевірками та пресингом силових структур, і це зриває виробничі плани. Ситуація негативно вплинула й на трудовий колектив, понад 700 працівників залишились без роботи та зарплати у важкий воєнний час. Заблоковано й соціальну програму підприємства», — йдеться у коментарі компанії.

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Ситуація, що склалася, вимагає негайного вирішення.

Там наголошують на необхідності створити сприятливі умови для роботи платників податків та усунути штучні бар'єри для розвитку українського бізнесу.

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«Важливо, щоб контрольні органи діяли в рамках закону та не чинили свавілля щодо добросовісних підприємств. Адже „Винниківська тютюнова фабрика“ має право на чесну конкуренцію та сприятливий бізнес-клімат. Сподіваємося, що влада України зверне увагу на цю проблему та вживе заходів для її вирішення», — йдеться у повідомленні.

У компанії також нагадали про суму сплачених до бюджету податків.

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«За сумою сплачених податків група компаній «Винниківська тютюнова фабрика» щорічно входить у п’ятірку найбільших платників галузі.

На 2023 рік частка продукції, що виробляє група компаній «Винниківська тютюнова фабрика», становить 8,2% на тютюновому ринку України та продовжує зростати.

Група компаній «Винниківська тютюнова фабрика» є виключно виробником тютюнової продукції. Реалізація продукції здійснюється через партнерів-дистриб'юторів по всій країні, яка налічує 23 основні склади, має близько 36 000 точок продажу по всій території України, що становить 75% від національного об’єму тютюнової індустрії. В компанії працює понад 1500 працівників: близько 1100 працівників працевлаштовано на фабриці та понад 500 робітників працює у дистрибуції", — прокоментувала пресслужба.

Там наголошують, що Україні потрібні сильні та успішні підприємства, які роблять свій внесок у розвиток економіки країни.

«Винниківська тютюнова фабрика» має всі шанси стати одним з таких підприємств, але для цього їй необхідна підтримка з боку держави", — додали у пресслужбі.

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