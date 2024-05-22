В Києві затримали кримінальні банди, які переправляли ухилянтів за кордон, — Нацполіція

Нацполіція затримала лідерів та учасників банд, які діяли на нелегальному ринку переправлення ухилянтів через кордон.

Серед затриманих «вори в законі» з трьох кримінальних кланів. Усі вони представники різних кримінальних кланів, повідомили в Нацполіції.

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Їм загрожує до 12 років. Під час обшуків також вилучили 70 тис $.

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«Між угрупованнями були розподілені сфери впливу у злочинному середовищі та визначений порядок фінансових надходжень. Незаконно здобуті гроші використовували для наповнення „злодійського общаку“ і забезпечення різними благами засуджених поплічників у місцях позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

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Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Київ.

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«На злочинному зібранні ухвалили рішення щодо контролю угрупованнями нелегальних схем переправлення громадян через державний кордон. Також, визначили відсоток від загальної суми отриманих коштів, який лідери злочинних груп повинні вносити до «общаку», — додали в поліції.

Як повідомляли «ФАКТИ» за даними Держприкордонслужби, з лютого 2022 загинуло понад 30 порушників кордону, більшість у водах Тиси. Також фіксувалися випадки смертей у важкодоступних гірських районах.

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