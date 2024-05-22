«Допоможіть придбати маленького, ржавенького й замученого поляками бусіка»: волонтер звернувся до українців
Волонтер з Білоцерківщини Олександр Шпичка звернувся до українців із проханням про допомогу. Він терміново збирає кошти на мікроавтобус для підрозділу ППО, який захищає Київ та область від шахедів та інших «подарунків» від ненормального сусіда.
«Раніше вони любили рибалку, гараж і футбол, а тепер люблять збивати ракети та мопеди», — розповів волонтер про земляків з містечка Узин, які сьогодні «тримають своїми руками небо над нами».
Волонтер просить допомогти йому зібрати грошенят на придбання автівки для воїнів.
«Допоможіть придбати маленького, ржавенького й замученого поляками бусіка, бо транспорт — це одна з найболючіших потреб наших захисників. Збір невеликий — близько 180 тис. грн», — жартома звернувся волонтер до українців.
Тож просимо всіх небайдужих приєднатися до збору, щоб наші хлопці могли ефективно знищувати «подарунки» росіян та тримати небо.
Реквізити для допомоги:
Банка: https://send.monobank.ua/jar/4jRaPg2Bhk
Номер картки у Монобанк: 5 375 411 214 506 060
Номер картки Приватбанку Шпикачка О.А.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як троє волонтерів з Київщини виготовляють FPV-дрони в домашніх умовах. Вони почали виробництво, щоб підтримати хлопців з їхньої громади, які зараз в різних бригадах захищають країну на фронті.
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