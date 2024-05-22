Ворог вночі атакував Україну «шахедами»: військові назвали збиті цілі

Російські загарбники вкотре завдали по Україні повітряних ударів із застосуванням ударних БПЛА. Цього разу ворог спрямував 24 БПЛА по території шести українських регіонів, повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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Літальні апарати типу «Shahed-131/136» було запущено з районів Приморсько-Ахтарська та Курська (рф), а також з території тимчасово окупованого Криму.

Бойова робота ППО відбувалася на території шести областей:

Миколаївської;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Донецької;

Сумської;

Одеської.

Були задіяні мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.

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«В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 „Шахеди“», — розповіли захисники неба.

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Своєю чергою в Сумській ОВА поінформували, що в північному регіоні цілями ворога були енергетичні об’єкти міст Шостки та Конотопа. Там довелося тимчасово припинити енергопостачання, проте вже на ранок енергетики відновили пошкоджені мережі.

«У небі над Сумщиною в ніч на 22 травня Силами протиповітряної оборони області було знищено 7 ворожих БпЛА типу «Шахед», — повідомили в ОВА.

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Своєю чергою у Дніпропетровській ОВА повідомили про збиття трьох ударних БПЛА в межах області.

Нагадаємо, що нині ворог намагається прорвати оборону українських військ на Харківському напрямку, однак не можна виключати імовірність подібних дій також на Сумщині.



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