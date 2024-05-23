Козерогам сьогодні краще відпочити від роботи, а у Скорпіонів загостриться фінансове питання: гороскоп на четвер, 23 травня

23 травня — день, коли повний Місяць перебуває у сузір'ї Стрільця. Астрологи вважають, що романтична травнева повня, яку називають Квітковою, може підштовхнути багатьох відкрити свої почуття і висловити емоції, а також проявити приховані таланти. А ще сьогодні такий день, коли можна вирішити завдання будь-якої складності у різноманітних сферах жиння — розумові здібності мають бути на висоті. До речі, варто приділяти увагу ідеям, які сьогодні можуть прийти в голову. Адже серед них можуть бути дуже перспективні. Втім, негайно хапатися за втілення в життя нового проєкту не варто — сьогодні краще доводити до ладу те, що було розпочато раніше.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гарний час для планування поїздок, можливо, ви розподілятимете бюджет на подорож або займатиметеся приготуванням до від'їзду, закуповуватимете необхідне. Також це сприятливий день для навчання, отримання нових вражень. Комусь доведеться змінити свої переконання з якогось питання, інформує Ukr.Media.

Телець

РЕКЛАМА

Можливо, що ваші принципи зазнають коригування. В особистих стосунках можуть бути непорозуміння. Не найкращий день для покупок. Партнер може вимагати уваги більше, ніж зазвичай. Не найкращий день для вирішення важливих питань, юридичних справ. Проведіть час якомога спокійніше, не починайте нічого нового.

Близнюки

РЕКЛАМА

Взаємини з людьми виходять сьогодні на перший план. З кимось вони будуть душевними, дружніми, з іншими ви розійдетеся на ґрунті того, що по-різному ставитеся до одних і тих самих речей. Можливі зміни в особистих стосунках. На роботі будьте уважнішими. Не варто вірити обіцянкам, тільки вчинкам і діям.

Рак

РЕКЛАМА

Доведеться приділяти більше часу роботі або здоров'ю. На вас можуть покласти додаткові обов'язки, підвищити на посаді, винагородити за закінчену роботу. Комусь усе ж доведеться пройти медичне обстеження або приділити увагу здоров'ю близьких. Сьогодні добре займатися спортом і будь-якою фізичною активністю, тільки без важких навантажень.

Лев

Звільніть час для спілкування з дітьми. У романтичних стосунках можливі розбіжності. Не найкращий день для побачень і знайомств. У тих, хто працює з людьми, може бути більше замовлень. Сьогодні добре підходити до роботи творчо, інакше, ніж зазвичай. Це допоможе по-новому поглянути на робочий процес.

Діва

Проблеми можуть відволікати від роботи. Найімовірніше, причиною будуть взаємини з кимось із жінок. Не варто провокувати конфлікти, краще знайти компроміс. Із колегами влаштуйте чаювання. Вдома можуть виникнути завдання, які потрібно буде терміново вирішувати. Комусь доведеться вислуховувати проблеми родичів.

Читайте також: Гаманці лопатимуться від грошей: кому пощастить попасти в потужний фінансовий потік після 20 травня

Терези

У Терезів намічається багато контактів, спілкування, знайомств. Хтось буде весь день переміщатися містом, може навіть вирушити у відрядження. Людина здалеку поділиться новинами, до яких ви не залишитеся байдужими. День підходить для романтичних побачень, що переходять у сніданок.

Скорпіон

Сьогодні гостро стоятиме фінансове питання у Скорпіонів. Комусь доведеться брати кредит, інші отримають подарунок у вигляді грошової суми. Або ви станете планувати покупки, розподіляти бюджет на найближчий період. З партнером можуть бути тертя через гроші, спільне майно. Проведіть разом час, сходіть куди-небудь, розвійтеся.

Стрілець

Важливий день для Стрільців. Хтось ухвалюватиме доленосні рішення, які можуть стосуватися будь-якої сфери вашого життя. Інші стануть змінювати свої думки, переконання, зовнішність. Цього дня якісь двері можуть зачинитися, і ви станете розмірковувати над тим, як жити далі. 23 травня може бути багато спілкування з родичами, друзями.

Козоріг

Подбайте про себе. Не потрібно брати на себе більше, ніж є зараз. Не починайте нових справ, відкладіть вирішення серйозних, важливих завдань. День сприятливий для відпочинку, а не для роботи. Знайдіть час, щоб присвятити його тільки собі: побудьте на самоті, почитайте книгу, прийміть ванну, сходіть на масаж або в басейн.

Водолій

Можливо, сьогодні закінчаться стосунки з кимось із друзів або ви вирішите змінити клуб, групу за інтересами, яку відвідуєте. День сприятливий для спілкування з дітьми, проведіть із ними більше часу, ніж зазвичай. У романтичних стосунках можуть бути тертя. Хтось із Водоліїв зустрічатиме несподіваних гостей.

Риби

У Риб можуть бути зміни в професійній діяльності. У когось вони будуть незначними, в інших — доленосними. Дехто прийме рішення написати заяву про звільнення. Будьте уважнішими до літніх родичів. Приділіть їм більше уваги. Також знайдіть час для відпочинку, не перевтомлюйтеся.

Про те, до яких п'яти знаків зодіку цього тижня зірки будуть прихильні більше, ніж до інших, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

127

Читайте нас у Facebook