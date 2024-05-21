Травнева повня наповнить енергією: що не можна робити під час Квіткового Місяця

У четвер, 23 травня, Місяць досягне фази повні о 16:53 за київським часом. Останній весняний повний місяць носить назву Квіткового і спостерігати його можна буде три дні — з 22 по 24 травня. Астрологи стверджують, що ця повня може змінити життя кількох знаків зодіаку.

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У ці дні Місяць перебуватиме у сузір'ї Стрільця, так що романтична травнева повня може підштовхнути багатьох відкрити свої почуття і висловити емоції, а також проявити приховані таланти.

Під час повного місяця також рекомендують завершувати справи та підбивати підсумки; миритися з тими, з ким ви у сварці, виконувати обіцянки та віддавати борги.

Астрологи радять провести цей час якомога спокійніше, більше гуляти пішки, звести до мінімуму фізичні навантаження і стежити за своїм раціоном. Повня може позначитися на самопочутті, наприклад, головними болями, що посилилися, безсонням або підвищеною збудливістю.

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У такі дні краще триматися далі від конфліктів, не брати на себе вирішення доленосних питань або починати важливі проекти. Медичні процедури також краще перенести на інший час. Також не рекомендується давати і брати гроші у борг.

Астрологиня Марина Скаді зазначає, що повний місяць 23 травня 2024 року стане кульмінацією того, що розпочато ще в молодик у Стрільці 13 грудня 2023 року. «Повня — це час завершень, це завжди пік енергій і цей час, коли щось підходить до свого закінчення. У період повного місяця ми пожинаємо плоди того, що посіяли поблизу молодика в цьому ж знаку Зодіаку — приблизно за 6 місяців до дати повного місяця, — цитує її «ТСН».

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Астрологиня вважає корисним спрямувати енергію повного місяця в Стрільці на реалізацію планів, які з вами вже давно, на здобуття знань та навичок, які дозволять підвищити свою конкурентоспроможність. У день повного місяця буде сильний емоційний викид, що може дати непередбачувані події та різкі зміни в планах — Юпітер поблизу Урана (планета революційних перетворень, нововведень та несподіванок) найближчими днями до і після повного місяця.

Повня в Стрільці може посилити невдоволення всім — від своєї зовнішності до стану справ у сфері особистих і ділових взаємин. І, як наслідок цього, щоб компенсувати це невдоволення, зростає ризик зайвих витрат або переїдання, лінощів.

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«В останній тиждень травня 2024 року можливі обставини, які складно пояснити логічно. Дивні події та несподівані новини впливають на настрій, який скаче — то відчуваєте себе богинею чи мачо, то почуваєте себе спустошеною і абсолютно нікчемною людиною. Та й збої в роботі техніки можуть створити додаткові труднощі. Якщо щось клекоче всередині, краще зайнятися спортом, фізичною роботою — це чудовий вихід із цієї надмірної емоційності, яка виникає в період повного місяця у Стрільці», — радить астрологиня.

Нагадаємо, що у травні свій ретроградний рух розпочав Плутон — він триватиме аж до осені. Ці чотири місяці можуть змінити життя п'яти знаків зодіаку.

Фото Pixabay

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