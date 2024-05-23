До Пенсійного фонду України громадяни можуть звертатися не лише по телефону чи онлайн, але й листуватися. І отримати на своє звернення письмову ж відповідь. А буває так, що людині необхідні документи, які оформлює ПФУ, саме у паперовому, а не електронному вигляді.

ВІДЕО ДНЯ

Як радять в ПФУ, таку послугу краще замовити заздалегідь. Онлайн можна подати заяву — запит на підготовку таких паперових документів:

виписки із системи персоніфікованого обліку (для застрахованих осіб);

виписки із пенсійної справи (для пенсіонерів);

виписки про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників).



Для замовлення необхідно:

1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/).

РЕКЛАМА

Фото ПФУ

2. Увійдіть в особистий кабінет, авторизувавшися будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпис».

РЕКЛАМА

Фото ПФУ

3. На панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть категорію «Запит на підготовку паперових документів».

РЕКЛАМА

Фото ПФУ

4. У вікні, що відкриється, заповніть усі обов’язкові поля, за потреби додайте скан-копії потрібних документів та надішліть запит до органу Пенсійного фонду, натиснувши кнопку «Відправити до ПФУ».

Фото ПФУ

5. Переглянути інформацію про звернення та його статус можна в розділі «Мої звернення.»

Фото ПФУ

6. Після опрацювання звернення в зазначений у запиті спосіб (поштою чи електронною поштою) надійде повідомлення про виготовлення паперового документа та про те, коли і де його можна отримати.

7. Після надходження повідомлення отримати виготовлені паперові документи можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України за пред’явлення документа, що підтверджує особу.

«Зверніть увагу! Замовлення необхідно адресувати до органу ПФУ, в якому перебуває пенсійна справа (для пенсіонерів), де зареєстрований страхувальник (для представників страхувальників)», — наголошують в Пенсійному фонді.

Раніше в ПФУ назвали чотири види добровільних внесків, завдяки яким можна як збільшити свою майбутню пенсію, так і допомогти нинішнім пенсіонерам.

Фото Pixabay

115

Читайте нас у Facebook