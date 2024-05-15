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Суспільство та люди

«З'ясовувати стосунки» краще письмово: як правильно подати заяву до Пенсійного фонду

18:06 15 травня 2024
Лист

Трапляються випадки, коли пенсіонер, спілкуючись по телефону чи особисто із співробітниками ПФУ, не може отримати повну відповідь на певне запитання, наприклад, щодо підвищення виплат.

В такому випадку, як пише 24tv.ua, він може написати письмове звернення та отримати отримати офіційне письмове пояснення. Правда, на нього доведеться зачекати від 15 до 30 днів — такий формат комунікації регулюється відповідною постановою Кабміну.

Письмове звернення можна подати або в регіональних філіях ПФУ, або ж на сайті. Зразок письмової заяви можна знайти на порталі Пенсійного фонду.

У заяві треба вказати:

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  • ПІБ;
  • повну адресу;
  • описати суть звернення;
  • дату звернення.

Це доцільно робити у випадках, коли відповідь ПФУ під час усного спілкування не була вичерпна або ж зрозуміла. Якщо ж і ця відповідь пенсіонера не задовольнила, можна подати заяву до вищих інстанцій.

Раніше в ПФУ пояснювали, як пенсіонерам призначається дата виплати пенсії та чому її не можна змінити.

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Фото Pixabay

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