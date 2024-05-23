Нацбанк запроваджує обмеження на карткові перекази: що важливо знати

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції P2P, person-to-person), повідомили представникам медіа в НБУ в четвер, пише LIGA.net.

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Планується, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

«Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче», — зазначив на зустрічі зі ЗМІ заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

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Обмежувати вхідні транзакції не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До того ж за наявності підстав та підтверджень ліміти, як виключення, можуть і збільшувати.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Національному банку України пояснили, в яких випадках банки мають право розірвати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку.

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