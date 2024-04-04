Українцям почали блокувати банківські картки: чи пов’язано це з мобілізацією

Представники Національного банку України (НБУ) заявляють, що банки мають право розірвати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку, якщо це передбачено законодавством.

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Про це пише Oboz.UA.

За словами представників Нацбанку підставами для закриття рахунку можуть бути такими:

якщо ідентифікація або верифікація клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу виявити кінцевих бенефіціарних власників, неможлива. Також це може статися, якщо у банку виникають сумніви щодо того, що клієнт дійсно виступає від свого імені;

якщо клієнт не надав необхідних для здійснення належної перевірки документів або відомостей про себе;

якщо клієнт або його представник надав недостовірну інформацію або дані, які покликані ввести в оману співробітників банку.

Також повідомляється, що підстави для розірвання договору між банком і клієнтом можуть бути визначені умовами укладеного договору.

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Тобто, серед причин не вказано блокування карток за вимогою Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

В той же час адвокат Ростислав Кравець вважає, що теоретично це може статися, але за дотримання певної процедури.

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Ще однією причиною може бути випадок, якщо банк виявить підозрілі фінансові операції, то, на виконання вимог закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», він має повідомити про це уповноважені органи.

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У НБУ заявили, що банк може відмовити клієнту в обслуговуванні тільки за наявності підстав, які визначені статтею 15 закону «Про запобігання легалізації…».

Водночас банк самостійно ухвалює рішення про відмову клієнту в проведенні фінансової операції або обслуговуванні. Він керується вимогами законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, а також внутрішніми документами та дотримується ризикоорієнтованого підходу.

Нагадаємо також, що банкіри були проти пропозицій щодо блокування карток осіб, які ухиляються від мобілізації.

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