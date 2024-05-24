Окупанти вдруге за добу обстріляли інфраструктуру залізниці на Харківщині: пошкоджено будівлі та колії

Російські війська в ніч проти 24 травня знов завдали удару по Харківщині. Окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру області.

Це була друга атака за добу, повідомили в «Укрзалізниці».

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«Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

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«На щастя, без жертв і травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком», — додали в компанії.

Зазначимо, що російські війська останнім часом активізували обстріли Харкова та області. Так, 23 травня росіяни завдавали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області. Також під ударом знаходилися міста Золочів, Люботин та Дергачі. Зокрема, у Харкові окупанти вдарили по друкарні — семеро людей загинули, понад 20 поранено. У Дергачах постраждали 8 людей, а у Люботині 10.

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