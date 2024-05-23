Горить цех із папером: у Харкові ліквідують наслідки удару росіян по цивільному об'єкту

Харків, який постійно атакує російська армія, у четвер, 23 травня, знов опинився под ударом — близько опівдня в місті пролунало з десяток вибухів.

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За інформацію мера Харкова Ігоря Терехова, є підтверджена інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

А очільник обласної ОВА Олег Синєгубов зазначив, що є жертви та поранені. «Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Попередньо — один загиблий, постраждали шість осіб. Також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих. Медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині», — повідомив він та додав, що загроза ворожих ударів зберігається.

А Ігор Терехов додав, що на місці удару виявлено тіло ще одного загиблого. Місце знаходження деяких співробітників зараз не можна встановити через сильну пожежу.

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Нагадаємо, що під час нещодавнього авіаудару по Золочеву на Харківщині ворог зруйнував місцевий ринок, пошкодив дитячий садочок, школу, п'ять двоповерхових багатоквартирних будинків, а також приватні домоволодіння.

Ілюстративне фото зі сторінки Харківської обласної прокуратури

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