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Як мінімум семеро людей загинули внаслідок удару росіян по Харкову 23 травня (фото, відео)

15:30 23 травня 2024
Обстріл

Російські окупанти вдень 23 травня обстріляли Харків балістичними ракетами. Близько опівдня в місті пролунало з десяток вибухів.

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Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на зараз — 7 загиблих.

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За даними Суспільне Новини, внаслідок атаки було поранено 16 людей. Кілька боєприпасів влучили у друкарню «Vivat», де загинули щонайменше пʼятеро працівників. Також під обстрілом опинилася залізнична інфраструктура. Удари військові рф завдали ракетами С-300 або С-400: вид озброєння встановлять після вилучення уламків.

Як писали «ФАКТИ», днями ворог атакував Золочів Харківської області. Під час удару було зруйновано місцевий ринок, пошкоджено дитячий садочок, школу, п'ять двоповерхових багатоквартирних будинків, а також приватні домоволодіння.

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