У Зінедіна Зідана народилися відразу дві онуки (фото)

Легендарний футболіст і тренер 51-річний Зінедін Зідан, який після відходу з «Реала» у травні 2021-го все ще залишається у творчій відпустці, став дідусем вдруге.

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У його старшого сина Енцо, який свого часу зіграв один матч і забив один м'яч за першу команду Королівського клубу, народилися близнючки — Джулія і Кайя. Про це 29-річний футболіст повідомив у соцмережах.

«Ласкаво просимо Джулія та Кайя, наші близнючки, — написав він у Instagram у підписі до фотографії, на якій вони з дружиною тримають на руках новонароджених дітей. — Дякую тобі, моє кохання всього мого життя, за те, що ти така сильна і за те, що подарувала мені ці два дива. Я тобою захоплююсь, я найщасливіша людина у світі. Ми зможемо розділити це прекрасне життя поряд з вами — нашими трьома принцесами: Сією, Джулією та Каєю».

Нагадаємо, що у 2022 році у Енцо та Карен Гонсалвес народилася дівчинка, яку батьки назвали Сіа.

Як відомо, у самого чемпіона світу та володаря «Золотого м'яча» Зінедіна Зідана та його дружини Вероніки четверо синів — 29-річний Енцо, 26-річний Лука, 24-річний Тео та 19-річний Ельяс.

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Зінедін Зідан з дружиною та синами

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок Зінедіна Зідана пограбували вдруге.

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Фото Instagram

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