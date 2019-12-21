- 12:04 «Ливерпуль» — «Фламенго»: онлайн-трансляция финала клубного чемпионата мира
- 11:53 Оржель и Витренко рассказывают, о чем договорились с россиянами по газу: онлайн-трансляция
- 11:53 Под подозрением пицца и салат: на Львовщине полтора десятка посетителей ресторана "подцепили" сальмонеллез
- 11:53 Собака в погоне за кошкой взобралась на верхушку дерева – пришлось вызывать спасателей
- 11:44 Катя Бужинская в золотом мини-платье спела о дорогом человеке
- 11:43 По 10 тысяч долларов за штуку: в "Борисполе" перехватили живую контрабанду
- 11:33 Дом Зинедина Зидана снова ограбили
- 11:26 "Я говорила маме не ехать в тот день на работу": рассказ дочери погибшей преподавательницы одесского колледжа
- 11:07 "Как тебе такое, Илон Маск?": пользователей сети впечатлило состояние киевской маршрутки
- 11:04 Радаров TruCAM в Украине станет больше, хотя суды признали их незаконными
- 10:58 Под Львовом вылетевший из автомобиля двигатель травмировал пешехода
- 10:53 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция мужской и женской гонок преследования
Дом Зинедина Зидана снова ограбили (фото)
Знаменитый тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан снова стал жертвой ограбления, сообщает издание As. В доме француза неподалеку от Альмерии в момент преступления никого не было. Сумма ущерба не называется. Известно лишь, что в полицию поступило заявление об ограблении.
Кстати, Зидан в 2010 году купил скромную трехэтажную резиденцию с единственным в маленьком городке Эль Чиве бассейном не случайно. Именно там, в 70 километрах от Альмерии, родилась супруга тренера Вероника (на фото в заголовке).
Напомним, что в июне злоумышленники уже вынесли ценные вещи из жилища обладателя «Золотого мяча». И тогда тоже никого не было дома.
Зинедин Зидан у камина в своем доме в Эль Чиве
Знаменитый тренер с супругой и сыновьями-футболистами
К сожалению, ограбление футболистов и тренеров в Испании дело привычное. Ранее от злоумышленников пострадали Иско, Каземиро, Лукас Васкес, Альваро Мората, Артур и Томас Партей. Как правило, воры шли на дело во время матчей или когда футболисты заезжали на клубные базы перед важными поединками.
К слову, осенью прошлого года испанская полиция ликвидировала преступную сеть, специализировавшуюся на грабежах домов футбольных звезд, но преступления, как видим, не прекратились.
Напомним, что за годы работы в «Реале» Зинедин Зидан, в семье которого полгода назад случилось горе, завоевал девять трофеев: по одному разу он выиграл чемпионат (2017 год) и Суперкубок Испании (2017-й), трижды побеждал в Лиге чемпионов (2016-й, 2017-й, 2018-й), дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА (2016-й, 2017-й) и столько же раз поднялся на вершину клубного чемпионата мира (2016-й, 2017-й).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ограблен дом экс-футболиста «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио.
Фото Getty Images, Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт