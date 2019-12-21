Дом Зинедина Зидана снова ограбили (фото)

Спорт

Знаменитый тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан снова стал жертвой ограбления, сообщает издание As. В доме француза неподалеку от Альмерии в момент преступления никого не было. Сумма ущерба не называется. Известно лишь, что в полицию поступило заявление об ограблении.

Кстати, Зидан в 2010 году купил скромную трехэтажную резиденцию с единственным в маленьком городке Эль Чиве бассейном не случайно. Именно там, в 70 километрах от Альмерии, родилась супруга тренера Вероника (на фото в заголовке).

Напомним, что в июне злоумышленники уже вынесли ценные вещи из жилища обладателя «Золотого мяча». И тогда тоже никого не было дома.

Зинедин Зидан у камина в своем доме в Эль Чиве

Знаменитый тренер с супругой и сыновьями-футболистами

К сожалению, ограбление футболистов и тренеров в Испании дело привычное. Ранее от злоумышленников пострадали Иско, Каземиро, Лукас Васкес, Альваро Мората, Артур и Томас Партей. Как правило, воры шли на дело во время матчей или когда футболисты заезжали на клубные базы перед важными поединками.

К слову, осенью прошлого года испанская полиция ликвидировала преступную сеть, специализировавшуюся на грабежах домов футбольных звезд, но преступления, как видим, не прекратились.

Напомним, что за годы работы в «Реале» Зинедин Зидан, в семье которого полгода назад случилось горе, завоевал девять трофеев: по одному разу он выиграл чемпионат (2017 год) и Суперкубок Испании (2017-й), трижды побеждал в Лиге чемпионов (2016-й, 2017-й, 2018-й), дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА (2016-й, 2017-й) и столько же раз поднялся на вершину клубного чемпионата мира (2016-й, 2017-й).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ограблен дом экс-футболиста «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио.

Фото Getty Images, Instagram



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