Леопардовий принт та запальні танці: український співак показав, як треба «балдіти»

Панас Буйний, який раніше розповідав про сімейні традиції, презентував шанувальникам новий трек «Балдію». За його словами, це саме та композиція, від якої мурахи по тілу.

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«Балдію» — це не лише моя музика, це мої почуття, мої мрії, моє серце. Я вірю, що ця пісня зможе доторкнутися до сердець кожного, хто її почує, — коментує Панас. — Кліп ми знімали у Львові, де невичерпний грааль натхнення. Це місто, що пропонує безмежні можливості для творчості та експресії".

Режисери відтворили атмосферу 80−90-х років в американському стилі. А це сцени, як з кінофільмів того часу, коли пафосні та водночас популярні артисти виступали в різноманітних барах, оточені гарною атмосферою та чарівними дівчатами з класними зачісками.

«Все, як завжди відбувалось в останній момент, але це тільки додає адреналіну до процесу. Від глядачів очікую позитиву та багато переглядів моєї нової відеороботи», — ділиться співак.

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Раніше повідомлялося, що Панас Буйний заспівав про «вогняних жінок».

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