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Шоу-бізнес

Леопардовий принт та запальні танці: український співак показав, як треба «балдіти»

22:00 26 травня 2024
Панас Буйний

Панас Буйний, який раніше розповідав про сімейні традиції, презентував шанувальникам новий трек «Балдію». За його словами, це саме та композиція, від якої мурахи по тілу.

«Балдію» — це не лише моя музика, це мої почуття, мої мрії, моє серце. Я вірю, що ця пісня зможе доторкнутися до сердець кожного, хто її почує, — коментує Панас. — Кліп ми знімали у Львові, де невичерпний грааль натхнення. Це місто, що пропонує безмежні можливості для творчості та експресії".

Режисери відтворили атмосферу 80−90-х років в американському стилі. А це сцени, як з кінофільмів того часу, коли пафосні та водночас популярні артисти виступали в різноманітних барах, оточені гарною атмосферою та чарівними дівчатами з класними зачісками.

«Все, як завжди відбувалось в останній момент, але це тільки додає адреналіну до процесу. Від глядачів очікую позитиву та багато переглядів моєї нової відеороботи», — ділиться співак.

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Раніше повідомлялося, що Панас Буйний заспівав про «вогняних жінок».

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