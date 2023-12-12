«Топ-страви для мене — це голубці та печінковий торт»: український співак розповів про традиції святкування Різдва

Співак Панас Буйний, який днями випустив пісню «Жіночка», розповів «ФАКТАМ» про волонтерство та про сімейні традиції святкування Різдва.

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— Як зазвичай проводите святкові дні?

— Cвяткові дні я обожнюю проводити в колі сім’ї. Ми збираємося з батьками, дружиною, сватами за одним святковим столом. День пролітає зі швидкістю світла, теплі розмови, смачні страви, жарти.

— Які традиції у вашої родини на Різдво?

- Звичайно, що кожне Різдво не обходиться без колядок. Оскільки я і моя дружина єдині співуни за столом, то починаємо ми, а решта публіки пробує попасти в тональність (сміється — Авт.). Але це завжди весело і дуже родинно.

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— Як святкуєте цього року?

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- За новим календарем святкуватиму так, як і за старим, просто на пару тижнів швидше. Але особливого настрою святкувати зараз немає. Хочеться, щоб закінчився весь цей жах, який зараз в нашій країні. Хочеться, щоб всі наші захисники та захисниці повернулись додому та закінчилась клята війна. Тоді можна буде хоч трішки, але зі сльозами радості на обличчі відсвяткувати, сподіваюся, нашу перемогу та всі свята.

— Що найбільше смакує за різдвяним столом?

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— Топ страв для мене це голубці, печінковий торт і по 50 грам з татом і тестем.

— Як майже два роки війни змінили вас та розкажіть про волонтерство та благодійність?

- Війна змінила кожного з нас. В кожній сім’ї є велика біль втрати. На жаль, і в моїй теж. Втрата друзів сім’ї, знайомих, сусідів, які загинули за Україну. Моя волонтерська діяльність — це мінімум, що я можу зробити для наших захисників та захисниць. Разом з хорошою командою однодумців, співаками Julik, Заліском, Наталкою Карпою, Катериною Малицькою, ми їздимо з концертами на підтримку ЗСУ. Проводимо аукціони, а кошти, які виручені з кожного аукціону чи концерту, передаємо нашим захисникам. Підтримка кожного українця важлива для наших воїнів. Тому давайте об’єднуватися. І виганяти ворога з нашої землі всіма методами.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку Панаса Буйного про вплив війни на шоубізнес: «Якщо ми не робитимемо українські концерти, то знов приїдуть «газманови» й «кіркорови».

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