«Ощадбанк» змінює тарифи за обслуговування рахунку: кому приготуватися

Державний «Ощадбанк», який має виключне право обслуговування внутрішньо переміщених осіб, попередив власників карток про запровадження нових тарифів за обслуговування рахунку.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідне повідомлення опублікували на офіційному сайті фінустанови.

Втім, йдеться тільки про тих клієнтів «Ощадбанку» на чиї рахунки накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.

Для них нові тарифи набудуть чинності вже з 1 липня 2024 року.

РЕКЛАМА

«Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ „Ощадбанк“ від 16 квітня 2009 року № 124, в частині скасування комісійної винагороди за видачу коштів через установи „Ощадбанку“ за реквізитами рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями», — йдеться у повідомленні.

У фінустанові нагадали, що протягом місяця з рахунку, на який накладено арешт, можна знімати суму у розмірі не більш як дві мінімальні зарплати — на цей час це 14 200 гривень.

РЕКЛАМА

Клієнти «Ощадбанку» можуть детально ознайомитись з тарифними нововведеннями у найближчому відділенні або на офіційному сайті.

Про те, хто може отримати підвищені пенсійні виплати, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

РЕКЛАМА

58

Читайте нас у Facebook