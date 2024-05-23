«Просто так» пенсію на картку не кинуть: що важливо знати одержувачам соцвиплат

В Україні відповідно до законодавства пенсія виплачується через відділення АТ «Укрпошта» або через банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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«Отримувачі пенсій, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб до 24.02.2022, одержують виплати виключно через рахунки АТ „Ощадбанк“», — йдеться у повідомленні.

Існують певні вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії:

- рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків;

- поточний рахунок відкривається саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

- має бути активним (діючим).

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«У заяві про призначення/перерахунок пенсії (якщо обрано спосіб виплати через банк) номер рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер. Міжнародний номер банківського рахунку можна дізнатися в мобільному додатку банку або ж безпосередньо у відділенні банківської установи. У разі зміни банківських реквізитів чи банку пенсіонеру необхідно повідомити про це орган Пенсійного фонду для своєчасного отримання пенсії. Надати необхідну інформацію можна дистанційно — за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua. Інструкцію, як змінити виплатні реквізити на вебпорталі, можна переглянути за посиланням https://tinyurl.com/2ujx36y2», — повідомили в Пенсійному фонді.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно подати заяву до Пенсійного фонду.

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