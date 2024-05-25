Втрати ворога в Україні перевищили півмільйона людей

З початку травня, коли росіяни розширили фронт на Харківщині, кількість втрат ворога помітно зросла.

Як зазначають в Генштабі ЗСУ, станом на 25 травня загальні втрати ворога перевищіли 500 тисяч військових.

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Загалом з 24 лютого Сили оборони України вивели з ладу, зокрема, 7650 танків ворога, 12 929 артсистем, 1 082 РСЗО, 814 засобів ППО…

Фото Генштабу ЗСУ

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Зазначається, що на Харківському напрямку противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони.

«Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії», — повідомив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Прохоренко.

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За його словами, окупанти проводять наступальні дії також на сході Харківщини, планують зі сходу обійти місто Куп’янськ, але успіху не мають. Загалом жорсткі бойові дії тривають практично вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони завдають загарбнику важких втрат, активно працює наша артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація.

Раніше зазначалося, що українські артилеристи нарешті отримали снаряди для зупинки окупантів на Харківщині.

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Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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