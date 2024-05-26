У головній події шоу від Misfits Boxing на NRG Arena у Х'юстоні (США) відбувся боксерський поєдинок за титул MFB у середній вазі між колишньою секс-бомбою UFC американкою Пейдж Ванзант, яка балувала шанувальників апетитними формами на тлі басейну, та британською порнозіркою Еллі Брук.

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Вже в першому раунді 30-річна Ванзант пропустила від 26-річної суперниці правий прямий і опинилася на настилі рингу — нокдаун.

Американка, яка ще не відсвяткувала в боксі жодної перемоги, зуміла продовжити бій і викидала значно більше ударів, ніж британка. Але Брук була потужнішою та точнішою. Тим дивніше було дізнатися вердикт суддів за підсумками п'яти раундів — нічия (48:46, 46:48, 47:47). Схоже, на вболівальників чекає поєдинок-реванш.

Зазначимо, що Ванзант, яка шість років тому вийшла заміж за професіонального бійця ММА Остіна Вандерфорда, не виступала в єдиноборствах з літа 2021 року, зробивши успішну кар'єру як модель OnlyFans. Брук же до заробітків на OnlyFans знімалася в порнофільмах, а тепер має у боксі 4 перемоги, 1 нічию та 1 поразку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ютубер-мільйонер Джейк Пол нокаутував другого поспіль боксера-професіонала.

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