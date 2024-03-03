Ютубер-мільйонер Джейк Пол нокаутував другого поспіль боксера-професіонала (відео)

У рамках вечора боксу в Coliseo Jose Miguel Agrelot у Сан-Хуані (Пуерто-Ріко) знаменитий американський ютубер-боксер Джейк Пол (9 перемог, 6 з них — нокаутом, 1 поразка), який достроково переміг у грудні 2023-го Андре Аугуста, ефектно здолав ще одного боксера-професіонала — Райана Бурленда (17 перемог, 6 із них — нокаутом, 3 поразки).

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27-річний блогер, який закрутив роман із красунею чемпіонкою світу, відправив 35-річного співвітчизника серією потужних ударів у нокаут вже у першому раунді бою.

До речі, після чергового успіху Пол кинув виклик легенді боксу — абсолютному чемпіону світу мексиканцю Саулю Канело Альваресу (60 перемог, 39 із них — нокаутом, 2 нічиї, 2 поразки). «Я готовий до вищої ліги. Я стаю гострим, тепер це моє життя, і я на шляху до титулу чемпіона світу. Гей, Канело, досить ухилятися!» — заявив американець.

Нагадаємо, що своєї єдиної поразки на професіональному рингу Джейк Пол, статки якого оцінюються приблизно в 50 мільйонів доларів, зазнав у лютому 2023-го, коли в Саудівській Аравії поступився зведеному брату Тайсона Ф'юрі Томмі Ф'юрі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джейк Пол переміг на боксерському рингу колишнього чемпіона UFC.

Фото X DAZN Boxing

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