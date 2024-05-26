Отримає мільйони солдатів для війни з НАТО: аналітики пояснили, чому росії так важливо перемогти Україну

Зараз росія готується до можливої війни з НАТО. Російські військові керівники, які планують агресію проти країн Альянсу, ймовірно, припускають, що Україна може вступити в таку війну від імені НАТО, незалежно від статусу членства, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Фронт з НАТО вздовж усього західного кордону росії з Європою ставить перед російськими військовими серйозні виклики, тоді як поразка України дасть рф можливість розгорнути свої сили вздовж усього східного флангу ЄС від Чорного моря до Фінляндії.

На думку аналітиків, перемога росії в Україні не тільки усуне загрозу України як потенційного супротивника під час можливої звичайної війни з НАТО, але й забезпечить росію додатковими ресурсами та людьми для участі у широкомасштабній конфронтації з Альянсом. В разі перемоги рф Україна буде розділена на анексовану територію та контрольовану кремлем маріонеткову державу. В результаті рф матиме доступ до мільйонів людей, яких вона могла б залучити до військової служби, а також до більшості українських ресурсів і промислового потенціалу.

Тому путін і кремль, швидше за все, розглядають перемогу в Україні як передумову для того, щоб мати можливість вести війну з НАТО, вважають аналітики.

А будь-яке припинення вогню чи врегулювання конфлікту шляхом переговорів є тимчасова пауза в зусиллях росії знищити незалежну українську державу.

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