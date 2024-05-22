«Це був би кінець миру»: у Швеції бояться захоплення путіним Балтійського моря

Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден попередив про амбіції росії щодо захоплення Балтійського моря. Раніше повідомлялося, що росія готується до війни у Балтійському морі.

ВІДЕО ДНЯ

«Я впевнений, що путін поклав обидва ока на Готланд. Мета путіна — отримати контроль над Балтійським морем, — заявив командувач збройними силами в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). — Якщо росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на наше життя — у Швеції та всіх інших країнах, що межують з Балтійським морем. Ми не повинні цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком путіна, де він лякає членів НАТО», цитує військового t-online.

З Готланду Швеція може допомогти іншим країнам НАТО на Балтійському морі жити в безпеці.

«Але якщо путін захопить Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах», — сказав Мікаель Бюден.

РЕКЛАМА

Як повідомляє у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, міноборони рф підготувало документ, за яким росія в односторонньому порядку «має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області».

Але згодом документ міністерства оборони росії про зміну кордону та територіальних вод країни в Балтійському морі, що викликав різку реакцію Литви та Фінляндії, був видалений з урядового сайту без пояснення причин, повідомляє Bloomberg.

РЕКЛАМА

Головнокомандувач збройних сил Швеції також попередив про серйозну катастрофу, яку можуть спричинити старі російські нафтові танкери в Балтійському морі.

«росія може спричинити екологічну катастрофу прямо на нашому порозі і представити це як нещасний випадок. Наслідки для довкілля були б катастрофічними. росія також може використати ці кораблі для ведення війни проти НАТО в інший спосіб. Для рф немає кращого способу підкрастися до нас, ніж замаскуватися під старий нафтовий танкер. Вони можуть використовувати ці кораблі для перехоплення наших повідомлень, таємного транспортування чогось або для підводних диверсій», — сказав він.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що контр-адмірал Маркку Хассінен, заступник начальника прикордонної служби Фінляндії, казав, що трафік різних російських суден у Балтійському морі значно збільшився після вторгнення росії в Україну.

215

Читайте нас у Facebook