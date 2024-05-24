39.90 / 40.42 43.25 / 43.92
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

НАТО в Україні: серед членів Альянсу зростає підтримка ідеї президента Макрона

16:15 25 травня 2024
війська НАТО

Спочатку реакція на пропозицію Макрона про введення військ країн НАТО в Україну була стриманною. Тим часом, настрої, вочевидь, змінюються. Ідея президента Франції Еммануеля Макрона про введення військ НАТО в Україну отримує все більшу підтримку серед країн — членів Альянсу.

«Очевидно, що зростає підтримка більш всеосяжної участі НАТО, в тому числі розгортання військ в Україні, — заявив в інтерв'ю Newsweek Бенджамін Хаддад, член парламенту від партії Макрона „Відродження“ і прессекретар з питань зовнішньої політики. — Було цікаво спостерігати, як в перші кілька днів всі говорили: „Франція займає ізольовану позицію“. Однак з тих пір провідні європейські діячі висловили свою підтримку цій пропозиції або, принаймні, відкритим дебатам».

Як приклади він навів заяви президента Чехії Петра Павела, прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.

«Це важливо, тому що ці країни знаходяться на лінії фронту, — продовжив Хаддад. — І це країни, які вже давно не довіряють Парижу і Берліну. Західні країни повинні творчо підійти до надання Україні кращої підтримки, в тому числі і сухопутними військами».

РЕКЛАМА

У нього вже є конкретна пропозиція щодо цього. На кордоні з білоруссю розміщено багато українських військ, щоб запобігти вторгненню звідти. Це завдання могли б взяти на себе війська НАТО.

«Західні війська могли б бути розгорнуті вздовж кордону в якості „розтяжки“ — за прикладом військ в країнах Балтії або в Польщі — щоб звільнити частину цих українських військ для розгортання на лінії фронту. Це має бути зроблено скоординовано, жодна країна не може зробити це самотужки», — акцентував Бенджамін Хаддад.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що ЄС хоче надати Україні гарантії безпеки.

РЕКЛАМА

93

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

суперпідживлення помідорів

Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

Обстріл

Російські терористи вдарили по будівельному гіпермаркету у спальному районі Харкова: є жертви (фото, відео)

Зірка на небі

Тельці опиняться в центрі уваги, Терезам варто зайнятися своїми фінансами, а на Скорпіонів чекає важливе знайомство: гороскоп на суботу, 25 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту