Дожити до вівторка: індійський астролог назвав дату початку Третьої світової війни
Всупереч величезним втратам, російський ворог не збирається припиняти війну. Крім того, бойові дії можуть розгорітись і на інших територіях.
Таке припущення озвучив індійський астролог Кушал Кумар, передає NDTV.
За його прогнозом, війна може початись 18 червня 2024 року.
«Прогнозувалося, що 2024 рік буде дуже тривожним… особливо в районі 8 травня… Деяким особам, наділеним владою, може бути важко впоратися з цим тривожним сценарієм. Деякі, ймовірно, серйозно захворіють або навіть можуть піти у відставку. Не можна виключати потрясіння на політичній сцені… Вівторок, 18 червня 2024 року, має найсильніший планетарний стимул для початку Третьої світової війни, хоча 10 та 29 червня також можуть мати право голосу», — сказав він.
Водночас провідниця до Вищих вимірів Ая вважає, що війна в Україні закінчиться у 2024 році. Вона наголосила, що про це свідчить багато знаків. Про це йдеться на YouTube-каналі «Мій світ».
«Я точно-преточно знаю, що закінчення війни буде 2024 року. Зі Всесвіту до мене прийшло слово — договір. Завдяки цьому закінчиться війна. В середині літа щось дуже страшне насувається на росію. Можливо, ці події будуть вирішальними для закінчення війни. Коли цього року в рф святкували „день перемоги“, там ішов сніг. У нас було тепло, тобто навіть природа транслювала свою високу вібрацію. Навіть ця рання весна, ці лелеки — природа постійно говорить, що буде закінчення», — каже Ая.
Провідниця до Вищих вимірів зазначила, що диктатора путіна «наступного року не буде на Красній площі під час святкування 9 травня».
Нагадаємо, старець Никодим у своїх прогнозах також стверджує, що літом Україна буде готова не лише до оборони, а й до деокупації стратегічних точок. Літом, наголошує Никодим, відбудеться перелом на полі бою. Україна, отримавши додаткову підтримку від союзників, почне деокуповувати території.813
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