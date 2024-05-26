39.91 / 40.41 43.24 / 43.91
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Дожити до вівторка: індійський астролог назвав дату початку Третьої світової війни

18:20 26 травня 2024
військовий

Всупереч величезним втратам, російський ворог не збирається припиняти війну. Крім того, бойові дії можуть розгорітись і на інших територіях.

Таке припущення озвучив індійський астролог Кушал Кумар, передає NDTV.

За його прогнозом, війна може початись 18 червня 2024 року.

«Прогнозувалося, що 2024 рік буде дуже тривожним… особливо в районі 8 травня… Деяким особам, наділеним владою, може бути важко впоратися з цим тривожним сценарієм. Деякі, ймовірно, серйозно захворіють або навіть можуть піти у відставку. Не можна виключати потрясіння на політичній сцені… Вівторок, 18 червня 2024 року, має найсильніший планетарний стимул для початку Третьої світової війни, хоча 10 та 29 червня також можуть мати право голосу», — сказав він.

РЕКЛАМА

Водночас провідниця до Вищих вимірів Ая вважає, що війна в Україні закінчиться у 2024 році. Вона наголосила, що про це свідчить багато знаків. Про це йдеться на YouTube-каналі «Мій світ».

«Я точно-преточно знаю, що закінчення війни буде 2024 року. Зі Всесвіту до мене прийшло слово — договір. Завдяки цьому закінчиться війна. В середині літа щось дуже страшне насувається на росію. Можливо, ці події будуть вирішальними для закінчення війни. Коли цього року в рф святкували „день перемоги“, там ішов сніг. У нас було тепло, тобто навіть природа транслювала свою високу вібрацію. Навіть ця рання весна, ці лелеки — природа постійно говорить, що буде закінчення», — каже Ая.

РЕКЛАМА

Провідниця до Вищих вимірів зазначила, що диктатора путіна «наступного року не буде на Красній площі під час святкування 9 травня».

Нагадаємо, старець Никодим у своїх прогнозах також стверджує, що літом Україна буде готова не лише до оборони, а й до деокупації стратегічних точок. Літом, наголошує Никодим, відбудеться перелом на полі бою. Україна, отримавши додаткову підтримку від союзників, почне деокуповувати території.

РЕКЛАМА

813

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

Як вимити сковороди та каструлі до блиску

Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

суперпідживлення помідорів

Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

Анжела Перл

Рибам — вигідні пропозиції, Овнам — додатковий заробіток, Ракам — фінансові надходження: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 26 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту