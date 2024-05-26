Ворог атакував Україну з повітря: оборонці неба розповіли про збиті БПЛА і ракети

В ніч на неділю, 26 травня російський ворог завдав нових ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

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Українські воїни знищили 11 російських дронів: 5 безпілотників збили в Синельниківському районі, по 2 — в Кам'янському та Павлоградському, по одному — в Нікопольському та Новомосковському.

Постраждалі мирні оселі

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Наслідки влучання уламків

В останньому через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили.

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В той же час Нікополь минулої ночі агресор обстрілював з артилерії. Поцілив й дроном-камікадзе.

Пошкоджені школа, медзаклад, 4 торговельні павільйони й 2 магазини. Понівечені 6 багатоквартирних будинків, господарська споруда, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач.

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Побиті 3 приватні будинки. Ще два, за уточненою інформацією, пошкоджені через удар дроном вчора ввечері.

Влучання у Нікопольській громаді

Гучно було й у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. По них окупанти били з важкої артилерії.

По Марганецькій громаді ворог знову вгатив вранці.

Всюди, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

В той же час на Вінничині внаслідок ворожої атаки є влучання в житлові будинки у Вінницькій області, постраждали 3 осіб, 40 людей евакуювали.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали», — написав він, вказавши, що проводиться евакуація мешканців будинку.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

Вранці 26 травня у ДСНС уточнили, що в місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто.

Троє постраждалих осіб від госпіталізації відмовилися.

Пізніше вже рятувальники додали, що З квартир евакуювали 40 людей, дехто з них отримав ушкодження від уламків.

Евакуація мешканців будинку

Надання допомоги постраждалим

Загалом же, згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. — рф.);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. -рф.);

31 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (пуски — Приморсько-Ахтарськ, Єйськ — рф, мис Чауда — Крим).

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України було збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136».

Бойова робота ППО велася у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Нагадаємо, напередодні ворог влучив двома керованими авіабомбами по ТЦ «Епіцентр» у спальному районі Харкова. Станом на ранок 26 травня кількість жертв цього удару збільшилася до 11 людей. В лікувальних установах перебуває 39 людей, з них 2 — у важкому стані, 1 — вкрай важкий у опіковій реанімації. 13-річну дитину прооперовали.

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