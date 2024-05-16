Переломний момент вже близько: старець побачив у видіннях, коли ЗСУ підуть у контрнаступ

Попри те, що Україна, на думку західних експертів, ще не пережила свою «найтемнішу годину», на «тонкому плані» вже проявляються перше ознаки можливого відступу російських загарбників.

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Про це йдеться у видінні старця Никодима, оприлюдненому у Youtube.

Згідно з ним, загроза застосування ядерної зброї Росією є малоймовірною. Цим противник лише прагне залякувати. Тобто загроза ядерного удару є лише засобом психологічного тиску. Водночас, віру і мужність українців не вдасться зломити, переконаний він.

При цьому старець бачить загрозу з боку Білорусі. Стверджує, що противник намагатиметься здійснювати провокації та розвідку боєм. Але українські військові готові до подібних викликів.

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Він вважає, що Китай може вплинути на закінчення війни за умови отримання для себе вигоди. Країна грає свою гру, прагнучи отримати максимальний зиск з цієї ситуації.

Разом з цим міжнародна спільнота буде надалі об'єднана в підтримці України. Вона допомагатиме українцям у боротьбі за незалежність.

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Також старець побачив, що літом Україна буде готова не лише до оборони, а й до деокупації стратегічних точок. Українській армії, підкріпленій сучасною технікою та озброєнням, вдасться здійснити контратаки та звільнити деякі окуповані території.

Яскраво старець побачив літо, коли відбудеться перелом на полі бою. Україна, отримавши додаткову підтримку від союзників, почне деокуповувати території. Зокрема, у видіннях старець побачив новітню зброю, яку нададуть партнери, що стане важливим фактором у боротьбі з росіянами.

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Нагадаємо, переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова впевнена, що у червні можуть бути досягнуті домовленості між Києвом та москвою. За її прогнозом, червень буде місяцем домовленостей, але ще не перемоги.

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