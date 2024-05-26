Травмувалися патрульні: у Києві сталася ДТП за участю службового автомобіля поліції

У Києві сталася ДТП, в якій постраждали патрульні. На вулиці Героїв полку Азов водій підрізав патрульних.

Автопригода сталася за участю авто Mazda CX5 та службового транспортного засобу Toyota.

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За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Попередньо, травмувалися патрульні.

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