Травмувалися патрульні: у Києві сталася ДТП за участю службового автомобіля поліції
У Києві сталася ДТП, в якій постраждали патрульні. На вулиці Героїв полку Азов водій підрізав патрульних.
Автопригода сталася за участю авто Mazda CX5 та службового транспортного засобу Toyota.
За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Попередньо, травмувалися патрульні.
Медики ушпиталили потерпілих. Деталі дорожньо-транспортної події зʼясовують слідчі.
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