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Події

Травмувалися патрульні: у Києві сталася ДТП за участю службового автомобіля поліції

16:34 26 травня 2024
ДТП

У Києві сталася ДТП, в якій постраждали патрульні. На вулиці Героїв полку Азов водій підрізав патрульних.

Автопригода сталася за участю авто Mazda CX5 та службового транспортного засобу Toyota.

За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Попередньо, травмувалися патрульні.

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