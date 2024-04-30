В Києві на Кільцевій дорозі перевернулась фура (відео)

В Києві сталася ДТП за участю вантажівки. Фура вилетіла у відбійник на Кільцевій дорозі й перевернулась.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зараз рух транспорту ускладнений від Одеської площі у напрямку Жулянського шляхопроводу. Попередньо, без постраждалих.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Транспортний засіб здійснив некерований рух та перевернувся на тротуар.

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Нагадаємо, раніше під Києвом у ДТП постраждали понад 10 людей.

А день тому у столиці на Дарниці сталася масштабна пожежа. Дим було видно з різних куточків Києва.

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