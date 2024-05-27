«Слуга народу» з Тернополя Людмила Марченка, яка влітку минулого року стала фігуранткою справи щодо незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон, заявила, що кримінальне провадження закрите.

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Так, у коментарях під її дописом у соцмережах про роботу парламента журналістка Олена Кирилів нагадала про події минулого літа, коли на відео потрапив момент з викиданням політикинею грошей через паркан, та запитала, чи вже закрили справу, пише tenews.org.ua. Марченко відповіла: «Розслідування закрили. Паркан стоїть. І вам гарного дня!»

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А невдовзі Олена Кирилів написала, що політикиня видалила її з числа тих, хто може бачити дописи депутатки: «Була я підписана на депутатку Людмилу Марченко. Ту, легендарну, яка незаконно і за великі гроші відправляла з помічницею чоловіків за кордон, і феєрично викидала долари через огорожу свого будинку перед затриманням. І от останнім часом вона дуже пожвавилася в ФБ, почала писати пости про законотворчу діяльність, засідання ВР, свою працю на благо громадян України. Я не втрималася і запитала у коментарі, чи їй не соромно. А вона чомусь мене заблокувала. От і весь секрет, чому в неї лиш вдячні коментарі в соцмережах…»

Нагадаємо, що у липні 2023 року в НАБУ заявляли про викриття чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Детективи повідомляли про обшуки у помічника та нардепа на Тернопільщині.

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Фото зі сторінки Людмили Марченко у соцмережах

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