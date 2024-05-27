Хороший сигнал: полковник розповів, як скористатись генеральськими чистками в росії

Зачистка в рядах російських генералів є хорошим сигналом та має бути використана українськими спецслужбами для розхитування ситуації всередині росії.

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Таку думку в інтерв’ю виданню «Телеграф» озвучив полковник Євген Сасько — колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ — начальник управління ІПсО (2016—2022 рр.), ексначальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ (2022—2024 рр.).

«Будь-які перестановки у військово-політичному керівництві держави-агресора для нас позитивні. Важливо правильно це використовувати. Арешт певних генералів для нас хороший сигнал. Треба використовувати наявні сили й засоби, щоб скористатись такими інформаційними приводами для розхитування ситуації у рф. В тому числі серед військових. Вселяти їм зневіру. Далеко не всі офіцери взагалі розуміють, що відбувається», — сказав Сасько.

За словами полковника, наразі йде певний переділ влади в росії. «Посилюється фсб, деякі групи втрачають вплив. В цьому моменті турбулентності нам треба хитати режим всіма наявними ресурсами. І робити це грамотно. По закінченню цих зачисток все стане на свої місця, на потоки просто сядуть інші люди», — пояснив Сасько.

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«Але якщо російська армія бодай на декілька відсотків втратить віру у свої сили чи у свою перемогу, це вже буде успіхом. Їхнім військовим потрібно донести думку, що їм просто нема за кого і для чого вмирати. І це щира правда. Бо росія воює м’ясом. І навряд чи хтось хоче стати жертвою цієї м’ясорубки», — резюмував ексначальник Страткому Генштабу ЗСУ.

Раніше аналітики пояснили, чому росії так важливо перемогти Україну.

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