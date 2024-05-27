В ООН повідомили про стихійне лихо: понад дві тисячі людей живцем поховані під зсувом ґрунту

На планеті сталася чергова природна катастрофа з чисельними жертвами. Понад дві тисячі людей поховані під землею в результаті потужного зсуву на півночі Папуа-Нової Гвінеї, повідомляє агентство з надзвичайних ситуацій країни. Зсув, який зійшов близько 3 години ночі, зрівняв з землею гірське село Каокалам в провінції Енга — близько 600 кілометрів на північний захід від столиці Порт-Морсбі. Організація Об'єднаних Націй попередньо заявила, що, за її оцінками, загинуло 670 осіб. Місцева влада уточнила кількість жертв.

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«Зсув поховав живцем понад дві тисячі людей і завдав значних руйнувань будівлям, продовольчим садам, а також спричинив серйозний вплив на економічну життєдіяльність країни», — повідомив у листі до Організації Об'єднаних Націй представник національного центру з ліквідації наслідків стихійних лих.

Серхан Актопрак, голова місії Міжнародної організації з міграції ООН в острівній державі, пояснив, що цифра 670 загиблих ґрунтується на підрахунках місцевих чиновників, які стверджують, що під землею опинилися понад 150 будинків. Попередня оцінка становила 60 будинків, пише Sky News.

Люди, що вижили, вручну розгрібали тонни землі та уламків у пошуках зниклих родичів.

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Перший гуманітарний конвой вже доставив воду та харчові продукти постраждалим.

Папуа-Нова Гвінея — це країна, що розвивається, з населенням близько 10 мільйонів, яке розмовляє 800 мовами і веде переважно фермерське господарство. У березні країна постраждала від землетрусу магнітудою 6,9 бала.

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Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявили, що їхні уряди готові допомогти у ліквідації наслідків зсуву.

Нагадаємо, рік тому українська журналістка загинула внаслідок катастрофічного зсуву в Грузії.

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А нещодавно найсильніша злива паралізувала Дубай.



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