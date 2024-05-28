Легенда НБА помер від раку: його син також двічі виграв найсильнішу лігу світу (фото, відео)

На 72 році життя після тривалої боротьби з раком помер легендарний баскетболіст НБА Білл Уолтон, повідомляє офіційний сайт найсильнішої ліги світу. Раніше не стало члена Залу слави НБА, який переніс зупинку серця.

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Знаменитий центровий Уолтон ставав чемпіоном НБА у складі «Портленд Трейл Блейзерс» (1977 рік) і «Бостон Селтікс» (1986-й).

Білл був єдиним в історії ліги баскетболістом, який отримав нагороди «Найцінніший гравець фіналу НБА», «Найкращий шостий гравець року НБА» та «Найцінніший гравець НБА».

До речі, один із його чотирьох синів від першого шлюбу — Люк Уолтон — також став дворазовим чемпіоном НБА у складі «Лос-Анджелес Лейкерс» (третій випадок в історії ліги, коли на вершину піднялися батько та син).

Білл Волтон із сином Люком

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У 1993 році Білла Уолтона, який займався після закінчення кар'єри бізнесом і коментував матчі, ввели до Зали слави баскетболу, а в 1996-му його включили до списку 50 найкращих гравців в історії НБА.

У Білла залишилася дружина Лорі, з якою він прожив 33 роки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов із життя олімпійський чемпіон та 12-разовий чемпіон НБА Кей Сі Джонс.

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