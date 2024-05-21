«На мене повісили величезний кредит»: Тіна Кароль зізналась, чим насправді обернулось для неї «Євробачення»

Співачка Тіна Кароль, яка раніше розповіла про свою поразку в шоубізнесі, вперше зізналась, чим насправді обернулася для неї участь у «Євробаченні». Вона представляла країну на конкурсі у 2006 році, на початку своєї кар’єри. Тоді співачка посіла сьоме місце.

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Тіна каже, що поїхати на конкурс було не її бажанням. Тоді нею опікувався продюсер, з яким вона зрештою розійшлася зі скандалами. Тіна зізналась, що після участі в конкурсі, ще багато років виплачувала кредит, який на неї взяли.

«Коли я їхала на „Євробачення“, це не зовсім була моя ідея. У мене були, як ви знаєте, продюсери і так далі. Ніхто не запитував ніколи, але насправді в мене дуже тяжка закулісна доля мого виступу на „Євробаченні“. Це був другий рік популярності. Я мало що розуміла, які можуть бути підстави і які люди підступні. Узяти участь у нацвідборі — це пів біди. Все, що відбулося потім, вкрай тяжке, і я розхльобувала це ще багато років. На мене взяли величезний фінансовий кредит, який повісили на мене, який я закривала дуже багато років», — поділилася Кароль.

Вона натякнула, що зараз не проти ще раз спробувати свої сили на конкурсі та взяти участь у нацвідборі. Каже, що раз має досвід та знає, як донести до аудиторії свої меседжі.

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«Це крутий драйв, тонус. Я знаю, що я можу, я знаю, що я інша. Я думаю, що в мене ще буде шанс», — натякнула Тіна.

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Нагадаємо, цьогоріч на «Євробаченні» переміг представник Немо зі Швейцарії. Проте артист залишилися без головного трофею, бо розбив Кришталевий мікрофон прямо на сцені. Пізніше організатори забрали в них запасну нагороду. Українки Аlyona Аlyona та Jerry Heil посіли третє місце.

Фото: instagram.com/tina_karol

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