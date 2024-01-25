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Спорт

«Сергію, мені не віриться»: ексфутболіст «Динамо» та збірної України U21 загинув на війні з росіянами

10:41 25 січня 2024
Сергій Рожок

Колишній футболіст цілої низки вітчизняних клубів та молодіжної збірної України 38-річний Сергій Рожок загинув, захищаючи рідну землю від російських окупантів, та поповнив сайт-реквієм «Ангели спорту». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Бучанська районна асоціація футболу.

«Сьогодні, захищаючи Україну, загинув великий майстер футболу, Людина з великої літери Сергій Рожок… Нема слів від болю… Втрачаємо кращих…» — йдеться у некролозі.

Сергій Рожок народився у Славутичі Київської області, де почав займатися футболом у ДЮФК «Каскад». 2000 року продовжив навчання у школі київського «Динамо», виступаючи згодом за третю та другу команди столичного клубу. Крім того, вихованець академії «Динамо» виступав за юнацькі збірні України до 16 та до 17 років, а також молодіжну збірну країни U21 (13 матчів, 2 голи). У 2013 році футболіст став володарем Кубка Білорусі у складі «Мінська», реалізувавши у фіналі 11-метровий удар у серії пенальті. Також півзахисник захищав кольори багатьох українських команд, серед яких «Чорноморець», ЦСКА, «Оболонь», «Кривбас», ФК «Харків», «Закарпаття», «Десна», «Таврія» та «Зірка».

На загибель колишнього одноклубника Рожка одним із перших відреагував ексфутболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв.

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«Сергій, мені не віриться. Ти був дуже хорошим опорником і справжнім воїном. Царство тобі небесне. Спи спокійно», — написав Олександр Алієв, виклавши фотографію Рожка.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні у 33 роки загинув колишній футболіст «Волині», який перемагав на чемпіонаті Європи.

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