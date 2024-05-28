Не 8 грн за кіловат, але дорожче, ніж зараз: у Міненерго назвали приблизну ціну електроенергії

Завдяки стараннями Мінгенерго та інших представників енергетичної галузі українці вже звиклися з думкою, що ціни на електроенергію в Україні зростуть.

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Для деяких споживачів підвищення ріст буде майже вдвічі, а вартість електроенергії становитиме 4,80 грн за кіловат. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, така ціна діятиме для тих користувачів, які споживають понад 100 кВт в місяць. При цьому, ті, хто споживає менше цієї суми, платитимуть за старим тарифом — 2,64 гривні за кіловат. Він наголосив, що наразі це питання обговорюється.

«Тут треба ще подумати, чи будуть люди платити по старому тарифу за 100 кВт, а те, що перевищує 100 кВт, доплачувати по новому тарифу, чи взагалі повністю платити всю ціну. Це питання і вирішується», — пояснив Омельченко.

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Варто зазначити, що наразі за електроенергію українці сплачують 2,64 грн за кВт/год, проте уже цього тижня ймовірно ухвалять рішення про підвищення тарифу.

Зазначимо, що раніше народний депутат Олексій Кучеренко попередив, що українцям варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію. Підвищення може бути в 1,5 рази — до 4 гривень.

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