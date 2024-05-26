Єдиного підходу до всіх не буде: як доведеться платити за світло

Інформацію про те, що ціни на електроенергію зростуть з початком літа, підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Раді.

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За словами посадовця, нинішній тариф на електроенергію залишатиметься чинним до кінця травня. Зараз же фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. Насамперед вони ґрунтуються на тому, що нова ціна має бути посильною для українців.

Рішення про підвищення тарифу на світло буде ухвалено урядом до кінця травня. Але, ймовірно, підвищення не буде однаковим для всіх, а буде залежати від обсягу споживання електрики.

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«Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня… Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший — буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії», — сказав міністр народним депутатам.

Як пояснив Галущенко, сьогодні тариф на світло для населення не покриває собівартості виробництва електроенергії. А такі компанії, як «Енергоатом» та «Укргідроенерго», виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення.

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Згодом на сайті Міненерго України пояснили, що мається на увазі під словами міністра.

Зазначається, що Кабінет Міністрів схвалив постанову, що передбачає вдосконалення механізму балансування роботи об’єднаної енергосистеми України та безперебійне електропостачання критично важливим споживачам в умовах дефіциту електроенергії та застосування стабілізаційних обмежень, обумовлених масовими пошкодженнями критичної енергетичної інфраструктури.

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Документ забезпечить справедливу і рівномірну черговість розподілу доступної електроенергії побутовим споживачам при застосуванні заходів з обмеження електроенергії. Галущенко пояснив, що ситуація зараз дуже складна, і всі розуміють, що обмеження електропостачання будуть і надалі.

«Але наша мета — зробити їх мінімальними за існуючих обставин, при цьому забезпечити максимально можливий справедливий підхід. Адже ми всі це вже проходили і знаємо, наскільки дискомфортно — залишатися без світла», — пояснив міністр.

На що буде зроблено наголос

Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, затверджений цією постановою, визначає процедуру взаємодії між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі та операторами системи розподілу у процесі визначення та застосування граничної потужності.

Відповідно до порядку, обласні та Київська міська військові адміністрації готують та затверджують переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження. До цього переліку споживачів можуть бути віднесені об’єкти, які забезпечують роботу:

об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення,

включених до реєстру об’єктів критичної інфраструктури;

закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки;

підприємств оборонного комплексу;

підприємств, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни,

підприємств з неперервним циклом виробництва;

електронних комунікаційних мереж;

органів державної влади.

Як довго триватимуть обмеження

Оператори системи розподілу зобов’язані забезпечити справедливу і рівномірну черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не належать до цих переліків.

Також повідомляється, що оператор системи передачі НЕК «Укренерго» має розраховувати граничну потужність, за винятком цих об’єктів, після чого доводити її величину до кожного оператора системи розподілу.

Відповідно, оператори систем розподілу у межах цієї граничної потужності будуть формувати графіки погодинного відключення електроенергії та графіки обмеження і аварійного відключення споживачів. Постанова набирає чинності через місяць після її опублікування і діяти протягом періоду воєнного стану і 6 місяців після його припинення чи скасування.

«Ухвалене рішення сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів, що мають пріоритетне електропостачання», — додали в Міненерго.

Як відомо, з 1 червня 2023 року тариф на світло для населення було встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. З того часу тариф не переглядався, але це питання з'явилося на порядку денному після російських ударів по українській енергетиці цієї весни.

В результаті кількох масованих ударів росіяни знищили кілька великих ТЕС та ТЕЦ. Також з ладу було виведено Дніпровську ГЕС. Як пояснювали в Міненерго, тариф на світло хочуть підвищити, щоб отримати додаткові кошти на ремонт та відновлення енергооб'єктів України.

Зазначимо, що раніше голова уряду Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет Міністрів доручив Міністерству енергетики та оператору енергосистеми компанії «Укренерго» забезпечити справедливі графіки відключень світла.

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