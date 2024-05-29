Швеція призупиняє план передачі Україні літаків Gripen: що сталося

Швеція призупиняє плани надсилання винищувачів Gripen в Україну, щоб забезпечити використання винищувачів F-16, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон інформаційному агентству TT у Брюсселі, пише Reuters.

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Минулого року Україна почала обговорення зі Швецією можливості отримання реактивних літаків Gripen, і скандинавська країна пізніше заявила, що оцінить потенціал відправки літаків шведського оборонного підрядника Saab.

«Інші країни коаліції закликали нас почекати з системою Gripen, — сказав Пол Йонсон TT, маючи на увазі країни, які планують пожертвувати виготовлені США літаки F-16 Україні. — Це пов’язано з тим, що зараз у центрі уваги надання системи F-16».

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати F-16 вже в липні, але є нюанси.

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