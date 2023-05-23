Винищувачі F-16 мають вирішальне значення для майбутнього країни: український посол у США

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що надання Києву винищувачів F-16 має вирішальне значення для короткострокового і довгострокового майбутнього країни.

«Це той потенціал, який нам, безумовно, потрібен», — сказала Оксана Маркарова, виступаючи в Бостонському коледжі, пише news.sky.com.

США погодилися допомогти Україні навчити пілотів літати на F-16. Але вони надали мало деталей та сказали, що рішення про те, коли, скільки й хто буде поставляти F-16, буде прийнято в найближчі місяці. Деякі військові експерти припускають, що може минути близько року, перш ніж винищувачі будуть готові до розгортання в Україні.

Пані Маркарова також використала свою промову для критики російського вторгнення, яке вона назвала «геноцидною атакою, спрямованою на знищення української державності».

«Сильна, успішна, демократична, європейська Україна — це найгірший кошмар росії», — додала вона.

Додамо, що F-16 — це високотехнологічний винищувач, побудований американським оборонним підрядником Lockheed Martin. Це багатоцільовий винищувач, створений для ВПС США, який може розвивати швидкість до 1 500 миль на годину й має дальність польоту понад 2 002 милі. У 1991 році, під час війни в Перській затоці, F-16 використовувався для атак на аеродроми, військові виробничі об'єкти та інші цілі. Він також використовувався у конфліктах в Афганістані, Іраку, Косово та у Перській затоці. Але F-16 поступово знімаються з озброєння, їх замінюють ще досконалішими літаками, в тому числі F-35 наступного покоління.

Проте F-16 все одно забезпечили б значне посилення військового потенціалу України — як з точки зору протиповітряної оборони, так і з точки зору підтримки контрнаступів.

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив: він не очікує, що сучасні винищувачі будуть поставлені в Україну найближчим часом.

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