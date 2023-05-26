Міністр оборони Пол Йонсон та міністр цивільної оборони Карл Оскар Болін заявили, що українським льотчикам-винищувачам дозволять тренуватися в польотах на шведських винищувачах JAS 39 Gripen. За словами Пола Йонсона, кілька досвідчених українських пілотів, які вже пройшли підготовку, зможуть потренуватися на тренажерах та здійснити тестові польоти на JAS 39 Gripen. Йдеться про орієнтаційний тренінг, повідомив він виданню TV4 Nyheterna.

Втім, обидві країни ще мають ухвалити низку рішень, перш ніж навчання відбудуться, але тренування можна розглядати як перший крок до отримання Україною винищувачів.

Те, що шведські літаки, які належать Збройним силам Швеції, будуть задіяні у війні в Україні сьогодні, повідомляють шведські ЗМІ, видається малоймовірним.

«Літаки, які має Швеція, потрібні для нашої власної національної оборони, і наразі не йдеться про те, щоб надати Україні якісь літаки», — заявив Пол Йонсон.

Український уряд неодноразово звертався по допомогу з винищувачами до кількох країн, у тому числі і до Швеції. Запити були зроблені ще влітку минулого року.

Пілоти-винищувачі — надзвичайно важливий стратегічний потенціал, підготовка якого триває роками, а їхні особи не можуть бути розголошені. Саме тому деталі того, де, коли і як відбуватимуться навчання, тримаються в таємниці — але вже сьогодні уряд може сказати, що має намір зробити це можливим. Якщо навчання відбуватимуться у Швеції, то, найімовірніше, у місті Сотенас, де є досвід підготовки іноземних пілотів для керування літаками. Законодавство, яке означає, що Швеція в принципі не має права продавати оборонне обладнання воюючій країні, було призупинено з початком повномасштабної війни проти України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що український посол у США вважає, що винищувачі F-16 мають вирішальне значення для майбутнього країни.

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