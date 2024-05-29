Автомобіль колишнього директора «Шахтаря» обстріляли серед ночі (фото)

Автомобіль колишнього директора департаменту селекції чемпіона України «Шахтаря» Жозе Боту, який працює спортивним директором «Осієка», був обстріляний серед ночі у Хорватії, повідомляє jutarnji.hr.

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За інформацією видання, в авто, яким користувався португальський функціонер, було випущено сім куль — всі у лобове скло та сидіння водія. Інцидент стався на паркуванні між двома будинками, в одному з яких мешкає Жозе Боту. Сам португалець напередодні полетів на батьківщину у короткострокову відпустку.

«Ми приголомшені цим інцидентом! Керівництво клубу та всі співробітники висловлюють повну підтримку нашому спортивному директору Жозе Боту і просять усіх, хто володіє якоюсь інформацією про цю неприємну подію, звернутися до поліції.

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Клуб не робитиме додаткових заяв, поки триває розслідування, щоб компетентні органи могли безперешкодно виконувати свою роботу", — йдеться у заяві клубу на офіційному сайті.

«Хотів би від щирого серця подякувати за величезну підтримку, яку я отримав після інциденту з моїм автомобілем, — написав у Instagram Жозе Боту. — Прояв занепокоєння та солідарності як з боку клубу, так і наших відданих уболівальників був справді зворушливим та високо оціненим у цей складний час.

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Я повністю довіряю поліції і вірю в її здатність ретельно розслідувати цю справу та притягнути винних до відповідальності. Вірю, що вони швидко вирішать цю ситуацію та забезпечать безпеку всіх мешканців".

Додамо, що колишній головний скаут «Бенфіки» та «Шахтаря» перебрався до «Осієка» у січні 2024 року. У сезоні, що фінішував, клуб посів у чемпіонаті Хорватії четверте місце.

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За інформацією хорватських ЗМІ, після приходу до «Осієка» Жозе Боту приписують звільнення низки співробітників клубу, зокрема головного тренера Зорана Зекіча.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина футболіста «Шахтаря» звинуватила чоловіка у зраді.

Фото ФК «Шахтар», Cropix

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